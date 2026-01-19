Haberler

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak göçmenler ve organizatörler yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetim yapıldı.

Şahinbey ve Nurdağı ilçeleri asayiş noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 8 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. ile göçmenlere barınma, iş imkanı sağladığı iddia edilen R.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden göçmen kaçakçısı organizatörü olduğu tespit edilen M.H. tutuklandı, M.B. ve R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
