Gaziantep'te "Genç Sanat Günleri ve Sempozyumu" düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek 'Genç Sanat Günleri ve Sempozyumu', Türkiye'nin dört bir yanından genç sanatçıları bir araya getirerek sergi, panel ve atölye etkinlikleri sunacak. Etkinlik, 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, sempozyumla genç sanatçıların üretimlerini sergileyebileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği yeni bir sanat ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından genç sanatçıları ve araştırmacıları kentte buluşturacak olan etkinlikte, bildiri sunumları, sergiler, paneller, çalıştaylar ve uygulamalı atölyeler yer alacak.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve etkinliğin yürütücüsü Prof. Dr. Ayhan Özer, kenti Türkiye'nin sanat merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sempozyumla genç sanatçıların düşüncelerini ortaya koydukları zemin de kurduklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Sanatı piyasanın dar sınırlarına sıkışmadan, özgür bir üretim alanı olarak yeniden düşünmek gerekiyor. Burada sergi var, burada söz var, burada düşünce var. Gaziantep bu kez izleyen değil, üreten bir şehir olarak konumlanıyor. Gençler gelsin, üretsin, anlatsın, tartışsın. Sanatla düşünen herkesi Gaziantep'e davet ediyorum."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
