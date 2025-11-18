Gaziantep'te Gazze'ye Destek İçin 120 Fidan Dikildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, Gaziantep'te Gazze'ye destek için 120 fidan dikildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Yemlihan Aksoy, Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, "Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor" projesinin Türkiye'de 81 ilde düzenlendiğini söyledi.

Gazzelilerin yanında olduklarını ifade eden Aksoy, "Ağaç dikme kampanyamız ülkemizin Müslüman halkların ve dünya insanının geleceğini şekillendirecek yeni bir anlayışın, dirilişin sembolü olsun düşüncesindeyiz. Dikilen her bir fidan Gazze'de terörist devletin bombalarıyla toprağa düşen masum çocuğun yeniden dirilişinin sembolüdür. ve yine diktiğimiz her bir fidan ülkemizin ve insanlığın huzur, barış ve medeniyet umudunu yeşertecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gazzelilerin acılarını hissettiklerini ifade ederek, fidan dikmenin önemine değindi.

Öğrenciler adına konuşan Kenyalı Zeyd Abdi de, projenin sadece bir çevre hareketi olmadığını kaydederek, "Bu proje bir dua, bir vefa, bir gelecek inşasıdır. Mazlum coğrafyaların yegane ümidi Türkiye'mizin yeniden imar edilişidir." dedi.

Konuşmaların ardında okul bahçesine protokol ve öğrenciler tarafından fidanlar dikildi.