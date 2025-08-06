Gaziantep'te GASMEK Kurslarına Katılan 153 Öğrenci Liselere Yerleşti

Gaziantep'te GASMEK Kurslarına Katılan 153 Öğrenci Liselere Yerleşti
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kapsamında liseye geçiş hazırlığı yapan 153 öğrenciden 58'i Fen Lisesi, 78'i Anadolu Lisesi ve 17'si Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşmeye hak kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınava hazırlanan 153 öğrenci liselere yerleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASMEK bünyesinde açılan kurslarda öğrencilere, rehberlik hizmetleri ve sınav odaklı eğitim programları gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

GASMEK kurslarında eğitim alan ve sınavlara hazırlanan 153 öğrenciden 58'i Fen Lisesi, 78'i Anadolu Lisesi, 17'si ise Sosyal Bilimler Lisesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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