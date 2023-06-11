Gaziantep'te freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni patlayan moloz yüklü kamyon, önce durağı, ardından elektrik direklerini ve ağaçları yıktı. Hafta sonu olması nedeniyle yolun boş olması facianın önüne geçti.

- Ortalığı savaş alanına çevirdi

Hafta sonu olması faciayı önledi

Freni patlayan moloz yüklü kamyon, önce durağı, ardından elektrik direklerini ve ağaçları yıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te freni patlayan moloz yüklü kamyon kontrolden çıktı. Önce otobüs durağına çarpan kamyon daha sonra ise 2 elektrik direği ve çok sayıda ağacı yıkarak, devirdi. Kamyonun 400 metre sürüklendiği kazada, hafta sonu olması nedeniyle yolun boş olması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi üzerinde şehir merkezinden Yeşilvadi Parkı istikametine seyir eden M.T idaresindeki 38 AGA 177 plakalı kamyonun freni patladı. Rampa aşağıya hızlanan kamyon, kontrolden çıkarak, önce yoldan çıkarak, otobüs durağına çarptı. Yeniden yola giren kamyon bu sefer ise orta refüje çıkarak, önüne geleni biçti. 2 elektrik direği ve çok sayıda fidan ile ağaca da zarar veren kamyon, yaklaşık 400 metre sürüklendi. Büyük gürültü ile devrilen kamyonun kasasındaki molozlar yola saçılırken, kamyonun dingil ve tekerlekleri, direklerin parçaları da etrafa yayıldı. Savaş alanına dönüşen ve dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolun tek şeridi ise uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kazada sürücü M.T. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Gürültüyle uyandılar

Hafta sonu nedeniyle evlerinde uyuyan çevredeki vatandaşlar ise kaza anında ortaya çıkan büyük gürültü ile uyandı. Büyük panik yaşayan mahalleli, dışarı çıkarak, olan biteni anlamaya çalıştı. Patlama korkusu yaşayan vatandaşlar, kazayı görünce derin bir nefes alırken, yaralı sürücünün yardımına koştu.

Hafta içinde hem belediye durağının hem de yolun çok kalabalık olduğunu belirten vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle kaza anında yolda ve durakta kimsenin bulunmadığını ifade etti.