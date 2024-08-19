Gaziantep'te fıstık çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla devriye ve denetim faaliyetleri başlatıldı.

Denetimlerde Oğuzeli ilçesinde 2 bahçeden toplamda 200 kilogram fıstık çaldıkları belirlenen A.K, M.K, ve E.Y. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.