Gaziantep'te Fıstık Çalarken Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fıstık hırsızlığını önlemek amacıyla devriye ve denetim faaliyetleri başlattı. Oğuzeli ilçesinde 2 bahçeden toplamda 200 kilogram fıstık çaldıkları belirlenen A.K, M.K, ve E.Y. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te fıstık çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla devriye ve denetim faaliyetleri başlatıldı.
Denetimlerde Oğuzeli ilçesinde 2 bahçeden toplamda 200 kilogram fıstık çaldıkları belirlenen A.K, M.K, ve E.Y. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.