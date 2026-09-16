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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 6 ay, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'yi (50) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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