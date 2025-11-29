Haberler

Gaziantep'te Feci Kaza: Bir Ölü, Dört Yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu Ayşe Turan hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplamda 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirip bariyerlere çarptığı otomobildeki Ayşe Turan öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun kuzey ve doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Samet Kezer, kullandığı 34 CSK 937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirip bariyerlere çarparak takla attı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 3'ü ağır 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen araçtaki Ayşe Turan kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralılardan Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Samet Kezer ve Latif Turan'ın hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
