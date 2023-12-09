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Gaziantep'te fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Gaziantep'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sam Mahallesi 66012 No'lu Caddesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İplik ve makaraların yandığı olayda depo hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep İtfaiye İtfaiye Güncel Haberler

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