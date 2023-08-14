Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan servis TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te bir fabrika işçilerini taşıyan servis aracı, park halindeki bir TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te fabrika işçilerini taşıyan servisin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 işçi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 19'ıncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Çökükoğlu yönetimindeki 27 ACR 789 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halindeki TIR'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde araç içerisindeki Cihan Kodaakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.