Araban'da ev yangını
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangın elektrik kontağından başladı ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Kırsal Elif Mahallesinde Cengiz Taşdemir'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel