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Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren şüpheli rastgele ateş açtı; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren şüpheli rastgele ateş açtı; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'te öğle saatlerinde Harun K., 60'ıncı Yıl Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Merve K.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Ardından sokağa çıkıp rastgele ateş açan şüpheli, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Harun K. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, Harun K. (32), evinde tartıştığı eşi Merve K.'yi (27) tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkan şüphelinin rastgele ateş açması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Harun K., evinde eşi Merve K. ile tartıştı. Bu sırada tüfeği alıp eşine ateş eden Harun K., ardından sokağa çıkıp rastgele ateş açarak kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabeti sonucu sokaktaki Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan O. (12) yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Merve K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Merve K.'nin cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Harun K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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