Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Bilim Kurulu Kuruldu

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Bilim Kurulu Kuruldu
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, üniversitelerle iş birliği yaparak rehabilitasyon hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek için bir Bilim Kurulu oluşturdu. Kurul, özel gereksinimli bireylerin yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, üniversitelerle iş birliğiyle rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel temelde değerlendirilmesi amacıyla Bilim Kurulu kuruldu.

Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerin yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bilim Kurulu ile bireylerin günlük ve bağımsız yaşam becerilerinin artırılarak üretken bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, merkezin bilim temelli yönetileceğini belirterek, "Bilim Kurulu ile köylerde, uzak mahallelerde bulunan insanlara ulaşmak istiyoruz." dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Şube Müdürü Yılmaz Kayalı da kurulun, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemin temelini oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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