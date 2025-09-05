Gaziantep'te Engellilere 1001 Medikal Malzeme Dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle engellilere aralarında akülü tekerlekli sandalye, beyaz baston gibi ürünlerin yer aldığı 1001 medikal malzeme dağıttı.

Emekliler Lokali'nde düzenlenen dağıtım töreni, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim alan görme engelli Metehan Toprak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Aktif Yaşam Merkezi'nin kursiyerlerinden oluşan "Çınarlarımızdan Nağmeler" korosunun sahne aldığı törende, görme engelli çocuklardan oluşan "Minik Melekler" grubu da sevilen türküleri seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'i engelsiz kent yapma gayretlerine devam edeceklerini belirterek, "Engelli, yeni engeller çıkaran, çocukları aç bırakan (Binyamin) Netanyahu'dur. Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış, vicdansız yüreklerdedir, yaşı akmayan gözlerdedir. Engelli tanımını değiştirdik. O yüzden bu şehri engelli dostu, engelsiz kent şehri yapacağız. Eğitimdeki engeli kaldırmak için büyük gayret gösterdik." diye konuştu.

Açılan sanat ve meslek eğitim kurslarıyla engellilere yönelik fırsat eşitliği sağladıklarını ifade eden Şahin, "Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, her biriyle alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şehri engelli dostu, emekli dostu, yaşlı dostu, aile dostu, insan dostu bir şehir yapana kadar durmadan çalışacağız." dedi.

Şahin, hazırladıkları yeni projeyle işitme cihazını Gaziantep'te üreteceklerini müjdeledi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise engellilere fırsat verilince her şeyi başarabileceğini dile getirerek, Gaziantep'teki merkezlerde eğitim alan 1100 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini kaydetti.

Törende, aralarında tekerlekli sandalye, hasta taşıma lifi, beyaz baston, konuşan saat, bebek sesi algılayıcı cihazların da yer aldığı 1001 medikal malzeme engellilere dağıtıldı.