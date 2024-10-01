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Gaziantep'te Emniyet ve Jandarma İçin 249 Araç Teslim Töreni Düzenlendi

Gaziantep'te Emniyet ve Jandarma İçin 249 Araç Teslim Töreni Düzenlendi
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Gaziantep'te hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına katılan 249 araç için teslim töreni yapıldı. Vali Kemal Çeber, bu araçların terörle mücadelede önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve hayırseverlere teşekkür etti.

Gaziantep'te, hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 249 araç için teslim töreni düzenlendi.

Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, terörle mücadelede SİHA, İHA ve diğer araçlarla övünüldüğünü, bu araçların da kentte övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Vali Çeber, "Bu araçların envanterimize girdikten sonra nasıl katkı sağlayacağını gözlemleyeceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Kullandığımız zaman çok daha verim alacağımız her türlü imkan ve kabiliyeti de hem devletimiz hem de hayırseverlerin imkanıyla kullanacağız. Polisin, askerin ihtiyacı denildiği zaman hayırseverler koşuyor." dedi.

Programda, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 249 aracın teslimi için düzenlenen tören sonrası polis ve jandarma ekipleri araçla konvoy yaptı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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