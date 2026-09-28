Haberler

Gaziantep'te düğün konvoyunda drift atan sürücüye 186 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düğün konvoyunda drift atarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 186 bin lira ceza kesildi. Aynı konvoyda yolu kapatan 4 sürücüye 90'ar bin lira, toplamda 10 sürücüye 566 bin lira ceza uygulandı.

Gaziantep'te düğün konvoyunda otomobiliyle drift atarak sosyal medyada paylaşan sürücüye 186 bin lira ceza kesildi.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracıyla drift atarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, plakasız drift atan aracı tespit etti. Sürücüye 186 bin lira cezai işlem uygunladı, araca 30 gün süreyle el konuldu.

Ekipler, aynı konuyla ilgili düğün konvoyunda yolu kapattıkları tespit edilen 4 sürücüye 90'ar bin lira cezai işlem uygulayarak araçlarına 60 gün süreyle el koydu.

Ayrıca düğün konvoyunun arkasındaki diğer 5 araca da ilgili kanun maddelerince toplam 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce 10 sürücüye toplam 566 bin lira ceza yazıldı.

Paylaşılan videoda sürücünün otomobille drift attığı görüntüler ile sürücünün emniyete götürülmesi ve araca el konulması yer alıyor.

Kaynak: AA
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abbas'a vize engeline sert tepki: İnsanlık adına utanç verici

Dünyanın gözünü kapattığı ayıba Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmadı
Fatih Terim'den Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken sözler

TFF'nin Montella için aldığı karara yaptığı yorum büyük ses getirdi
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen'den dikkat çeken kış tahmini

İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Yeni Partili Günaydın'dan fon soruşturmasında Sayan Kaya iddiası! 'Başka isimler de var, zamanı gelince açıklayacağız'

Sayan Kaya için olay iddia! 'Başka isimler de var, açıklayacağız'
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı