Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu - Haberler

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Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Genç - Güncel
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Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu -Fındık büyüklüğünde yağan dolu 10 dakika sürdü Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yoğun dolu yağışı etkili oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu

- Fındık büyüklüğünde yağan dolu 10 dakika sürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yoğun dolu yağışı etkili oldu.

Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yaklaşık olarak 10 dakika yağan dolu yağışı çiftçileri korkuturken, dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken vatandaşlar dükkanların altına sığınarak kendilerini yağıştan korudu.

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Güncel

Gaziantep, Fındık, Güncel, Haberler

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