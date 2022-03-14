Gaziantep'te devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
HASSA, HATAY (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Tandır Mahallesi'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan Mehmet Bilir yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı minibüs, İslahiye- Hassa kara yolu Yenimahalle mevkisinde refüje devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 6 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.