Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şahmaran Mahallesi'nde Şaban Kaya'nın (62) kullandığı 01 TU 880 plakalı traktör devrildi.

Yaralanan sürücü Şaban ile eşi Asya Kaya (52), kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şaban Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Şaban Kaya Gaziantep Güncel Haberler

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