Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şahmaran Mahallesi'nde Şaban Kaya'nın (62) kullandığı 01 TU 880 plakalı traktör devrildi.
Yaralanan sürücü Şaban ile eşi Asya Kaya (52), kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şaban Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel