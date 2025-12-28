Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
M.K idaresindeki 06 DAU 866 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel