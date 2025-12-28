Haberler

Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.K idaresindeki 06 DAU 866 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
