Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Apar (42) idaresindeki 27 BCA 535 plakalı otomobil, Osmaniye-Nurdağı kara yolunun Gökçedere mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Apar'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek