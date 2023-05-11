Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 3 şüpheliyi belirledi. Aynı zamanda sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı da saptanan 3 şüpheli, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerinde çeşitli suç unsurları ile yakalanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.