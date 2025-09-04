Gaziantep'te Bozuk Et Satışı Yapan İşletmenin Ruhsatı İptal Edildi

GAZİANTEP'te Şahinbey ilçesinde denetimler sırasında kıyma makinesindeki bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etleri kıymaya karıştırıp sattığı tespit edilen işletmenin ruhsatı iptal edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, et satışı yapılan iş yerinde kıyma makinesindeki bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırılıp satıldığı tespit edildi. Şahinbey Zabıta Ekipleri ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde iş yeri muhafaza koşullarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığı, izlenebilirliği olmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

İşletmede yapılan denetimlerde 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salçaya imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi işletmeye ait ruhsatı iptal ederek, iş yeri sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'VATANDAŞIN SAĞLIĞI İLE OYNANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynayan hiçbir esnafa müsaade gösterilmeyeceğini söyledi. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerimizin, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 'ET BANKASI' isimli yerine yaptığı denetimde akıllara durgunluk veren bir düzenek ile karşılaştık. Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşlara yediren iş yerinin Şahinbey Belediyemiz tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış, Savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi.