Eşinin kaldırım taşı ile dövdüğü Nazlı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlar

GAZİANTEP'te boşanmak istediği eşi Feyzullah Yavuz tarafından kaldırım taşı ile darbedilen Nazlı Yavuz "Devletimden milletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim. Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak beni öldürecektir" dedi.

Olay 27 Ocak'ta Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (27), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için başvuru yaptı. Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi ve başvurusunu geri çekmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı, Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, Nazlı Yavuz ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık tespit edildi. Görme kaybı da yaşayan genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderilen kocasına en ağır cezanın verilmesini istedi. Feyzullah Yavuz ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DÜZELDİM ARTIK DİYE ISRAR ETTİ EVE DÖNDÜM'

Yaşadıklarını anlatan Nazlı Yavuz, eşini şikayetin ardından kadın sığınma evine gittiğini ve birkaç ay orada yaşadıktan sonra eşinin ısrarı üzerine tekrar dönmek zorunda kaldığını söyledi. Eve döndükten sonra da baskı ve şiddet olaylarının devam ettiğini söyleyen Nazlı Yavuz, "Eşimle 3 ay önce tartışmıştım. Şikayetçi olmuştum. Sonra kadın sığınma evine sığındım. Birkaç ay orda kaldım 3 çocuğumla birlikte. Eşim o süreçte çok ısrarcı oldu bir daha eskisi gibi olmayacağım seni dövmeyeceğim deyince benim de başka çarem olmadığı için geldim. Ayakta duracak gücüm yoktu. O olaydan sonra 3 ay birlikte yaşadık aynı evde. Bana sürekli baskı yaptı. Eve gel ama yine şikayetini çekme demişti. Bende şikayetimi çekmedim bu yüzden çok baskı yaptı" dedi.

'SAĞ GÖZÜMDE GÖRME KAYBI VAR'

Nazlı Yavuz, çocuklarının 2 tanesinin babasının ailesinin yanında olduğunu ve çocukları alıp kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olmadığını ve tedavi sürecinin de uzun yıllar süreceğini söyleyen Yavuz, sağ gözünde görme kaybı olduğunu ifade ederek, "Sağ gözümde görme kaybım var. Burnum kırık. Çenemde yamukluk oluştu. Kafamda kırık var. Gözümün altında kırık var. Elmacık kemiğim dağılmış durumda. Tedavim çok uzun yıllar sürecek. Gözüm göremeyebilir. Çocuklarımın şu anda 2'si onların yanında. Bir tanesi benim yanımda onlara iyi davrandıklarını da düşünmüyorum. Çocuklarımı almak istiyorum. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum" dedi.

'YARDIM İSTİYORUM'

Nazlı Yavuz, yetkililere çağrıda bulunarak, "Bir gün çocuğu sosyal tesise götürdük, çıktık arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi. 'Şikayetini ne zaman çekeceksin' dedi. 'Sen bana çok kötü davranıyorsun', dedim. 'Senin burnunu kırarım, suratını dağıtırım burada' dedi. Kırmızı ışık yandı beni yine dövecek diye arabadan indim kaçtım. O da peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi aldı arabaya koydu, tekrar beni arabayla takip etti. Topraklık bir alana kaçtım takip etmesin diye. Kardeşimi arıyordum o sırada tekme ile suratıma vurunca ben yere düştüm. Üzerime gelip oturdu. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu. Her yerimi kan içinde bıraktı. Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti. 'Ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin sana bu dünyada huzur yok' dedi. Çocuklarım bana bunu yaşatırken arabadan gördüler. Devletimden milletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim. Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak beni öldürecektir. 'Ben yarım bırakmam gelir seni öldürürüm' dedi" diye konuştu. Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu temsilcileri ise Nazlı Yavuz'un yaşadığı evin önünde açıklama yaparak kadın cinayetlerinin durdurulması için yetkililere seslendi.