Gaziantep'te bir kişi, ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Göllüce Mahallesi'nde Yaşar T. (40) ile ağabeyi Mehmet T. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar T, ağabeyi Mehmet T'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şüpheli Yaşar T, polis ekiplerince gözaltına alındı.