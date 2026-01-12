Kavgada bıçaklanan Muhammed öldü, arkadaşı ağır yaralandı

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Demir (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Cebrail Nahsen Savcılı (17) ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Demir ve arkadaşı Cebrail Nahsen Savcılı ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 2 yaralı özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demir doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Savcılı'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Y.H, M.H, ve A.A. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber: - Kamera: -Ahmet ATMACAGAZİANTEP-DHA