Gaziantep'teki biber fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İslahiye ilçesindeki biber fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki biber fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Değirmencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren biber fabrikasının ambalaj paketleme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel