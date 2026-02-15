Haberler

Gaziantep'teki biber fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'teki biber fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslahiye ilçesindeki biber fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki biber fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Değirmencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren biber fabrikasının ambalaj paketleme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Forvet transferi sorusuna çarpıcı cevap: Attığımız gollerle belli