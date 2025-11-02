Gaziantep'te Beton Mikserinde Yangın Çıktı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
M.K idaresindeki 06 FJS 667 plakalı beton mikseri Nurdağı-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
