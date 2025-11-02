Gaziantep'te Beton Mikserinde Yangın Çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü.

M.K idaresindeki 06 FJS 667 plakalı beton mikseri Nurdağı-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.