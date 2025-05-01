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Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı

Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı
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Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Programın devamında Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret eden Şahin, görevi başında şehit olan Büyükşehir Belediyesi personelleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Şahinbey Parkı'nda düzenlenen etkinlikte belediye personeliyle 1 Mayıs'ı kutladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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