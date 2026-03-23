Gaziantep'te Bayramda 81 Bin 250 Kişi Sorgulandı, 119 Kişi Yakalandı

GAZİANTEP'te jandarma ekipleri tarafından bayramda 81 bin 250 kişinin sorgusu yapıldı. Aranan 119 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince oluşabilecek çeşitli durumlara karşı tedbirlerini aldı. Bu kapsamda 4 günlük Bayram tatili süresince 499 araç, Asayiş, Trafik ve Otoyol Jandarması Timi olmak üzere toplam bin 611 personel ile 6 dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde, 81 bin 250 kişi sorgulanırken, 24 bin 626 araç, 288 iş yeri, 147 metruk bina, 117 park kontrol edildi. Denetimler sonucu aranan 119 kişi yakalandı, 32 yabancı uyruklu kişiye ise izin belgesiz seyahat etmekten adli ve idari işlem uygulandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda, 26 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı