Gaziantep'te Bayramda 81 Bin 250 Kişi Sorgulandı, 119 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, bayram süresince 81 bin 250 kişiyi sorguladı ve aranan 119 kişiyi yakalamayı başardı. Ayrıca, çeşitli denetimlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

GAZİANTEP'te jandarma ekipleri tarafından bayramda 81 bin 250 kişinin sorgusu yapıldı. Aranan 119 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince oluşabilecek çeşitli durumlara karşı tedbirlerini aldı. Bu kapsamda 4 günlük Bayram tatili süresince 499 araç, Asayiş, Trafik ve Otoyol Jandarması Timi olmak üzere toplam bin 611 personel ile 6 dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde, 81 bin 250 kişi sorgulanırken, 24 bin 626 araç, 288 iş yeri, 147 metruk bina, 117 park kontrol edildi. Denetimler sonucu aranan 119 kişi yakalandı, 32 yabancı uyruklu kişiye ise izin belgesiz seyahat etmekten adli ve idari işlem uygulandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda, 26 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda büyük hareketlilik
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına şok bir ceza daha
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi