Gaziantep'te Baharın Renkleri: Gelincikler Tarlalarda Açtı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bahar mevsiminin gelmesiyle tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğayı renklendirdi

Amanos Dağları eteğindeki Arpalı Mahallesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye- Nurdağı kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatini çekiyor.???????

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtırken, zaman zaman da gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyorlar.