Gaziantep'te Baba Dehşeti: Aileyi Katledip İntihar Etti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.