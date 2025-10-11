Gaziantep'te Avrupa Parkı Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kente verilen "Avrupa Ödülü" kapsamında hazırlanan Avrupa Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa Ödülü 2025" bu yıl Gaziantep'e verilirken, ödül için oluşturulan Avrupa Parkı ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina'nın yanında düzenlenen park, tasarımıyla dikkati çekiyor.

Kelebek temalı heykelin yer aldığı parkın peyzajında az su isteyen bitkiler ile bölgeye ait çiçekler kullanıldı. Parkın ön kısmına ise Avrupa Ödülü yerleştirildi.

Açılışında ayrıca Avrupa temalı liselerarası resim yarışmasında derece giren öğrencilerin çizimlerinin yer aldığı sergi ziyaret edildi.

Törenin devamında parka yeni ağaçlar dikilirken yöresel baharatlar ve lezzetler tadıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parkın tasarım yüzyılına uygun olarak hazırlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Dün aldığımız büyük ödülümüz Euro Prize'ı bu parkın önüne de ilave ettik. Burada özellikle küresel ısınmaya karşı kullanılan peyzajlar ve bize ait peyzajlar ile çiçekler var. Tam bir Avrupa parkı oldu. İsmine, ödülüne ve tasarımına yakıştı. Kelebeklerle birlikte inşallah hep birlikte güzel ve mutlu günleri Asya-Avrupa birlikteliğini yakalamış oluruz."