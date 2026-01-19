Haberler

Gaziantep'te 2025'te asılsız çağrı ve ihbar yapan 44 kişiye para cezası verildi

Güncelleme:
Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul eden 44 kişiye para cezası uygulandı. 2025 yılında 910 bin çağrıdan sadece 2 milyon 366 bin 890'ı acil durumu kapsamadı.

Gaziantep'te geçen yıl asılsız çağrı ve ihbarlarla 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul eden 44 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen çağrılardan 910 bin 333'ünün vaka kaydına dönüştüğü ve görevli personel sevki sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 milyon 366 bin 890 çağrının ise anons sırasında sonlandırıldığı için acil çağrı kapsamına girmediği bildirildi.

Hattı gereksiz meşgul eden 44 kişiye ceza kesildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"?2025 yılı içerisinde 42 vatandaşa asılsız çağrı kapsamında kişi başı en az 1500 lira, asılsız ihbar kapsamında da 2 vatandaşa kişi başı 15 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında soruşturma ve kovuşturma için 346 adet ses kaydı, bilgi ve belge İl Emniyet Müdürlüğüne ve adli makamlara gönderilmiştir."

