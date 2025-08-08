Gaziantep'te Apartman Yangını: 23 Kişi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te bir apartmanda çıkan yangında 23 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda bazı dairelerde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te 5 katlı apartmanda çıkan yangında 23 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Özdemir Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 23 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürülürken; binanın altındaki bir iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

