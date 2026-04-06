Akademisyen, meslektaşlarını ve esnafı sahte evrakla 521 milyon TL dolandırdı; 12 gözaltı

GAZİANTEP'te 4'ü akademisyen 7 kişiyi sahte çek ve senet imzalatarak 521 milyon TL dolandıran 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet A.Y.'nin Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu, yaptığı kadro başvuru kabul edilmeyince, sorumlu tuttuğu meslektaşlarını üniversite ile ilgili farklı metin içeren kağıtları imzalatarak, özel bir cihaz yardımı ile evraktaki bilgileri değiştirdiği saptandı.

Gaziantep'te aralarında fakülte dekanı profesör, doçent ve esnafın olduğu 7 kişi, savcılığa giderek haklarında icra takibi başlatıldığı ve bilgilerinin olmadığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin aylar sürek teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mehmet A.Y.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli belirlendi.

SORUMLU TUTTUĞU AKADEMİSYENLERE İMZA ATTIRMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mehmet A.Y.'nin doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu akademisyenlere üniversite ile ilgili farklı metin içeren kağıtları imzalatarak, özel bir cihaz yardımı ile evraktaki bilgileri değiştirdiğini saptadı. Aralarında bir fakültenin dekanı profesör, 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu 7 kişinin, adlarına düzenlenmiş ve altında ıslak imzaları bulunan 521 milyon TL değerindeki evrakla icraya verildiği tespit edildi.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından öğretim görevlisi Mehmet A.Y. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.

7 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu arada Mehmet A.Y.'nin 7 üniversite bitirdiği, 8'inci üniversitede de eğitimine devam ettiği belirtildi.

