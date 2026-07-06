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Gaziantep'te ailelere destek protokolü imzalandı

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Gaziantep'te, "Aileye Bereket, Çocuğa Destek" protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, "Aileye Bereket, Çocuğa Destek" protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD iş birliğinde imzalanan protokolle, yuva kuran ve yeni çocuk sahibi olan ailelere destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" doğrultusunda hazırlanan destek çalışması, "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında MÜSİAD tarafından hazırlanan, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı hediye paketleri, anne ve babalara ulaştırılacak.

Açıklamada, güçlü toplumun güçlü ve huzurlu aile yapısıyla mümkün olduğu belirtilerek, projenin aile kurumunu destekleme noktasında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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