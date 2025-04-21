Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Gaziantep'te Aileler Arasında Silahlı Tartışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Aileler Arasında Silahlı Tartışma: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te iki Suriye uyruklu aile arasında çocukların kavgası sonrası çıkan silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk dahil iki kişi yaralandı. Olayla ilgili dört şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti. Çocukların durumu anlatması ile bu kez aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kurşunlar Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ile Basit K.'ye (10) isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, olaya karıştığı belirlenen Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.