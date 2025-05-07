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Gaziantep'te Aile Yılı Puzzle Yarışması Düzenlenecek

Gaziantep'te Aile Yılı Puzzle Yarışması Düzenlenecek
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Gaziantep'te, Aile Yılı kapsamında düzenlenecek puzzle yarışmasına 50 takım katılacak. Yarışma 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve madalya ile ödüller dağıtılacak.

Gaziantep'te, Aile Yılı Puzzle Yarışması gerçekleşecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan yarışma, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Yarışmaya, Gaziantep'in farklı bölgelerinden 50 takım ve 200 yarışmacı katılacak.

Takımlar, anne, baba ve 10 ile 17 yaş arası iki çocuk olmak üzere toplam 4 kişiden oluşurken tüm katılımcılara sertifika verilecek.

Aynı zamanda ilk üç sırayı elde eden takımlara yarım, çeyrek ve gram altın ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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