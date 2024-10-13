Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Aile Çifte Cinayet: Altı Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Aile Çifte Cinayet: Altı Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bipolar bozukluk tedavisi gören Ahmet Demir, eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Aile mezarlığında yapılan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

GAZİANTEP'te intihar eden Ahmet Demir ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğu toprağa verildi.

Güzelvadi Mahallesi'nde berberlik yapan ve bipolar bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Demir (32), dün öğle saatlerinde evde eşi Emine Demir'i tabancayla başından vurdu. Ahmet Demir daha sonra tabancayla evde bulunan çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'e (5) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra tabancanın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir ailesinin 6 ferdinin de yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsileri tamamlanan Demir ailesinin 6 ferdinin cenazeleri, bugün Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Yan yana konulan Ahmet Demir, eşi Emine ve 4 çocuğu için cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları, küçük çocukların tabutlarına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler daha sonra aile kabristanında toprağa verildi.

'İLAÇLARINI KULLANMIYORMUŞ'

Ailenin akrabası Fariz Malat, Ahmet Demir'in 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Ailenin hiçbir maddi sorunu bulunmadığını belirten Fariz Malat, "Ahmet Demir'in hiçbir şekilde maddi sıkıntısı yoktu. Ahmet son 1 yılda 7 defa psikolojik rahatsızlığından dolayı hastaneye giderek tedavi görmüştü. Ahmet psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu ama maalesef son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyormuş. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Demir Gaziantep Cinayet 3-sayfa Sağlık Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji uyardı: Kış bastırıyor, kar yağışı 10 santimi bulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar? İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.