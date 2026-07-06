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Gaziantep'te 9 faili meçhul olay aydınlatıldı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince haziran ayında meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince haziran ayında meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haziran ayında meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerce çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda, 2 evden hırsızlık, 2 yağma, 1 dolandırıcılık, 3 iş yerinden hırsızlık ve 1 diğer hırsızlık olayı olmak üzere toplam 9 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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