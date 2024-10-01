Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 8. Şahinbey Kitap Günleri Başlıyor

Gaziantep'te 8. Şahinbey Kitap Günleri Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Şahinbey Kitap Günleri, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Fuar, 170 yayınevi ve 131 yazarın katılımıyla gerçekleşecek.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 8. "8. Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenecek olan "Şahinbey Kitap Günleri" fuarının protokolü imzalandı.

12-20 Ekim'de düzenlenecek olan fuar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, "Kitap hiçbir muadili olmayan bir üründür. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dijital bağımlılık. Çocuklarımızı tabletten telefondan kaldıramıyoruz. Bunların çokça konuşulduğu bir dönemde keyifle kitap okuyan insan figürleri bana çok anlamlı geliyor ve çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise düzenlenecek fuarın geleneksel hale geldiğini belirtti.

Gençlerin özellikle son zamanlarda sosyal medya bağımlısı olduğunu ve kitap okumaktan uzaklaştığını vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de gençleri kitap okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun için de kütüphaneler ve kitaplar lazım. Şu an Şahinbey ilçemizde 13 tane Millet Kıraathanemiz var. Öğrencilerimiz orada kitap okuyup ders çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği 21 tane Z kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Düzenleyeceğimiz kitap fuarımıza 170 yayıneviyle 131 yazar katılacak. Böylelikle okurlar sevdikleri yazarlarla buluşmuş olacak. Ayrıca sanatçımız Yücel Arzen de kitap fuarımıza gelerek konser verecek."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler gaziantep Şahinbey Kültür Güncel Eğitim Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Düello kim kazandı (KÜNEFE)? 1 Ekim Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı? Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Serik, Konyaaltı 1-2 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BOP nedir? BOP ne demek, açılımı ne, Türkiye içinde mi? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Türkiye savaşa girecek mi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Türk İsrail Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e ne dedi? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ekim Selçuklu, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ekim Konak, Karabağlar, Gaziemir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });