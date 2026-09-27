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Gaziantep'te 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı; kazanın kamera görüntüleri çıktı

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Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde çarpışma anı, otomobilin şarampole devrilmesi ve otobüsün yan yatması yer aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobil ile otobüsün çarpıştığı anlar ile savrulan otomobilin şarampole devrilmesi ile otobüsün yan yattığı anlar görüldü.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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