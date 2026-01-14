Gaziantep'te 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler, "izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve nakletme" suçundan hakkında 50 yıl 13 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.