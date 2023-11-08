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Gaziantep'te 5 Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayri Tütüncüler Parkı içerisinde yaptığı denetimlerde 5 motosiklet sürücüsüne toplam 4 bin 755 TL cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 5 motosiklet sürücüsüne toplam 4 bin 755 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayri Tütüncüler Parkı içerisinde yaptığı denetimlerde 5 motosiklet sürücüsüne toplam 4 bin 755 TL cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde, motosiklet sürücülerinin ehliyet, ruhsat, kask, plaka ve sigorta gibi belgeleri kontrol edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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