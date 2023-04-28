Gaziantep'te 33 Kilo Bonzai Ele Geçirildi: 5 Tutuklama

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu,1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.