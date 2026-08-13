Haberler

Gaziantep'te Yunus Timlerinden Silah Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Timlerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Yeni klibi olay oldu! Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Polis paniği can aldı! 'Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü'

Polis paniği can aldı! Arkadaşının sözleri yürek yaktı
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı