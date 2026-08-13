Gaziantep'te Yunus Timlerinden Silah Operasyonu
Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Timlerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA