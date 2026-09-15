Gaziantep'te 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, narkotik köpeğinin de katıldığı aramada uyuşturucu ele geçirildiği görülüyor.

Kaynak: AA