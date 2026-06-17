Gaziantep'te 3 Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti suçundan toplamda 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te "Haklarında kesinleşmiş hapis cezası" bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında 17 yıl 8 ay, 15 yıl 7 ay ve 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz