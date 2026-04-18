Gaziantep'te 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda "hırsızlık" suçundan hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz